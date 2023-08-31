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Demir yolunda feci kaza! 160 kilometre hızla işçilere çarptı...

31.08.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın Torino kentinde demir yolu hattında çalışan işçilerden 5'i trenin çarpması sonrası hayatını kaybetti. Trenin 160 kilometre hızla seyrettiği ve boş olduğu öğrenildi.

Demir yolunda feci kaza! 160 kilometre hızla işçilere çarptı...

İtalya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. 160 kilometre hızla seyreden boş bir tren, Torino-Milano demiryolu hattında çalışan işçilere çarptı. 5 işçi yaşamını yitirdi.

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TAM BİR TRAJEDİ...

İtalya’nın kuzeyindeki Torino ‘nun Brandizzo bölgesinde saatte 160 km hızla gelen ve boş olduğu belirlenen bir tren o sırada Torino-Milano demiryolu hattı üzerindeki rayları değiştiren işçilere çarptı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.

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Kazadan yara almadan kurulan 2 işçi ise hastanede gözlem altına alındı. Kazaya neden olan tren makinistinin olay yerinde şok tedavisi görmesinin ardından evine gönderildiği, sorgulamasının ise daha sonra yapılacağı açıklandı. Brandizzo Belediye Başkanı Paolo Bodoni, kazayı büyük bir trajedi olarak tanımlarken olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

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İtalya Devlet Demiryolu (RFI) tarafından yapılan açıklamada ise, kaza nedeniyle derin bir üzüntü duyulduğu aktarılırken hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı dilendi. (İHA)

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İtalya Tren kazası

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