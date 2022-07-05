HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Demir Yumruk' operasyonunda tutuklanan Erol Evcil'in ifadesi ortaya çıktı! Kendini bakın nasıl savundu

'Demir Yumruk' operasyonunda tutuklanan Erol Evcil'in ifadesi ortaya çıktı! Kendini bakın nasıl savundu

05.07.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen 'Demir Yumruk' operasyonu Türkiye'nin gündemine oturdu. demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bugün de operasyonda tutuklanan ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Erol Evcil'in, ifadesi ortaya çıktı. Evcil ifadesinde, 3 milyar 9 milyon lira vergi borcu olduğunu belirterek, "Devleti dolandırma gibi bir niyetim yoktur. Benim sadece vergi borcum vardır" dedi.

'Demir Yumruk' operasyonunda tutuklanan Erol Evcil'in ifadesi ortaya çıktı! Kendini bakın nasıl savundu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 225'i, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talebi üzerine 210 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi. Çökertilen 3 suç örgütünden birinin lideri Erol Evcil'in de aralarında olduğu 15 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

d9537c259816253ec13b1c20f5ff14d3

'3 MİLYAR 9 MİLYON TL VERGİ BORCUM VAR'

Erol Evcil'in, Ankara Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesi ortaya çıktı. Evcil, Türkiye genelinde 4 demir çelik fabrikasının bulunduğunu, bu iş yerlerinde 3 bin 800 kişinin istihdam edildiğini belirtti. Fabrikaların 2006 ve 2015 yılları arasına ait vergi borçlarının biriktiğini söyleyen Evcil, "Bunların vergi borcu 3 milyar 9 milyon civarındadır. Bu borç oluştuğunda 10 yıl tutuklu kalmıştım. Daha önce 'çete kurmak' ve 'dolandırıcılıktan' yargılandım, beraat ettim. Dolandırıcılık amacıyla hiçbir şey yapmadım. Vergi borçlarımın olduğu 2 şirket vardır. Sivas'taki demir çelik fabrikasında beraat ettiğim dosya kesinleşmediği için üzerinde tedbir vardır. Devleti dolandırma gibi bir niyetim yoktur. Benim sadece vergi borcum vardır" dedi.

d4f7ab6780b52a91dad72f51f747c7c6

Aynı suçlardan tutuklanan diğer şüpheliler, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu ve Fırat Ardıç da sorgularında, Evcil'in sahibi olduğu fabrikalarda çalışan olduklarını, aralarında sadece patron-işçi ilişkisinin bulunduğunu ileri sürdü.

34ba180746e2274ec1d4a10772f19e82

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgürlük yolunda tutsak kalmak...Özgürlük yolunda tutsak kalmak...
Kuyumcukent'te aidat protestosu! Kuyumcukent'te aidat protestosu!
Ümit Özdağ'ın 'iç savaş çıkacak' iddiasına sert tepkiÜmit Özdağ'ın 'iç savaş çıkacak' iddiasına sert tepki
Anahtar Kelimeler:
demir yumruk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doburga'daki seçimlerde aday oldu! Hiç oy alamadı

Doburga'daki seçimlerde aday oldu! Hiç oy alamadı

Bunlar da asgari ücret fırsatçıları

Bunlar da asgari ücret fırsatçıları

Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin... Emniyet'e çağrıldılar

Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin... Emniyet'e çağrıldılar

Eskort ilanındaki numarayı aradı, hayatının şokunu yaşadı!

Eskort ilanındaki numarayı aradı, hayatının şokunu yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Üvey babası, öz babasının yadigârını kabul etmeyince...

Üvey babası, öz babasının yadigârını kabul etmeyince...

Siğili olan herkes bu hatayı mutlaka yaptı! Düzelteyim derken...

Siğili olan herkes bu hatayı mutlaka yaptı! Düzelteyim derken...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Küvette tamamen çıplak poz verdi! Manzaranın karşısına geçti

Küvette tamamen çıplak poz verdi! Manzaranın karşısına geçti

Ölüm döşeğindeki babasına şırıngayla alkol verdi

Ölüm döşeğindeki babasına şırıngayla alkol verdi

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.