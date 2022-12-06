Demirören İstiklal AVM çalışma saatleri nedir? Demirören İstiklal AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Demirören İstiklal Alışveriş Merkezi, toplam 41 mağazası ile gelen misafirlerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunar. Toplam dört kattan meydana gelen alışveriş merkezinin açılış ve kapanış saatleri istisnai bir durum olmadığı sürece çoğunlukla aynıdır. AVM dâhilinde faaliyet gösteren mağazaların mesai saatlerinde ise farklılık olabilir. Çok sayıda alışveriş tutkununa ev sahipliği yapan Demirören İstiklal AVM saat kaçta kapanıyor, çalışma saatleri nedir?

Demirören İstiklal AVM çalışma saatleri nedir?

Modern ve klasik çizgilerin buluştuğu mimari bir yapıya sahip olan Demirören İstiklal AVM çalışma saatleri haftanın yedi günü de aynıdır. Demirören İstiklal AVM bünyesinde hizmet sunan mağazaların faaliyet saatleri alışveriş merkezinden bağımsız olarak farklılık gösterebilir. Alışveriş merkezi bünyesinde yer alan mağazaların yanı sıra sinemaseverlerin de keyifli vakitler geçirebileceği sinema salonu da mevcuttur. Film seanslarını ve vizyonda olan filmleri öğrenmek için alışveriş merkezinin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Demirören İstiklal AVM saat kaçta açılıyor?

Demirören İstiklal AVM çalışma saatleri içerisinde hizmet verir ve İstanbul’un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde alışveriş severlere haftanın her günü kesintisiz bir şekilde hizmet sunar. Demirören İstiklal AVM açılış saati çoğunlukla sabah 10.00’dır. AVM bünyesinde hizmet gösteren mağazaların mesaiye başlama saatleri alışveriş merkezlerinden bağımsız olarak mağazadan mağazaya farklılık gösterebilir.

Demirören İstiklal AVM saat kaçta kapanıyor?

Alışveriş keyfine canlılık ve genç marka karması ile farklılık katan AVM, İstanbul Avrupa Yakası’nın gözde alışveriş merkezi arasında yer alır. Demirören İstiklal AVM kapanış saati genellikle gece 22.00’dır. Alışveriş merkezi içerisinde gelen misafirlerine hizmet veren mağazaların mesaiyi bitirme saatlerinde farklılık olabilir.

Demirören İstiklal AVM hafta sonu açık mı?

Haftanın yedi günü de açık olan Demirören İstiklal Alışveriş Merkezi, alışveriş tutkunlarının alışveriş zevkini bir üst noktaya taşır. Demirören İstiklal AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati, hafta içindeki mesai saatleri ile benzerdir. Ancak AVM dâhilinde hizmet sunan mağazaların hafta sonu çalışma saatleri farklılıklar olabilir. Demirören İstiklal AVM hafta sonu çalışma saatleri çoğunlukla şu şekildedir:

Cumartesi: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Pazar: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Demirören İstiklal AVM dinî bayramların ilk günü kapılarını saat 13.00’da açar. Diğer bayram günleri ve resmî tatillerde ise normal mesai saatleri içerisinde hizmet verir. Alışveriş merkezi içerisindeki mağazaların ise dinî bayramlarda ve resmî tatil günlerindeki çalışma saatlerinde değişiklik olabilir.

