ALPER ATALAY - Meclis, 2012'de kurduğu Araştırma Komisyonuyla, 27 Mayıs 1960 darbesi de dahil Türkiye'de demokrasiye müdahale eden darbe ve muhtıraları ele aldığı çalışmasında, sivil siyaset alanını aşağılayan ve sivil alanı haksızca daraltan hususların değiştirilmesini önerdiği rapor hazırladı.

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, 2 Mayıs 2012 tarihinde, ''Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar ile Demokrasiyi İşlevsiz Kılan Diğer Bütün Girişim ve Süreçlerin Tüm Boyutları ile Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi'' adı altında çalışmalarına başladı.

Raporu 1404 sayfadan oluşan komisyonda, toplam 157 kişi dinlendi. Komisyonun çalışma süresi boyunca 46 uzman görev yaptı.

TBMM İçtüzüğü'ne göre çalışma süresi 4 ay olmasına rağmen, tatil dönemi ile birlikte yaklaşık 7 ay faaliyet gösteren komisyon bünyesinde, 27 Mayıs darbesine ilişkin, ''27 Mayıs 1960 Darbesi ve 12 Mart 1971 Muhtırası Alt Komisyonu'' oluşturuldu.

Komisyonun geniş kapsamlı raporunda, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin kurulan alt komisyonun raporuna da yer verildi.