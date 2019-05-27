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Demokratik Kongo’da yolcu teknesi battı: 30 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Bandundu eyaletindeki Mai-Ndombe Gölü’nde meydana gelen tekne kazasında 30 yolcu hayatını kaybetti, 150 yolcu ise kayıp.Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Bandundu eyaletindeki Mai-Ndombe Gölü’nde 350’den fazla yolcu taşıyan tekne battı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Bandundu eyaletindeki Mai-Ndombe Gölü’nde meydana gelen tekne kazasında 30 yolcu hayatını kaybetti, 150 yolcu ise kayıp.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Bandundu eyaletindeki Mai-Ndombe Gölü’nde 350’den fazla yolcu taşıyan tekne battı. Innogo kasabası Belediye Başkanı Simon Mbo Wemba, kazada 30 yolcunun hayatını kaybettiğini, arama operasyonuna öncülük eden dalgıçların 183 kişiyi kurtardığını ve 150 yolcunun kayıp olduğunu bildirdi. Wemba, aşırı yüklenmiş geminin Innogo’dan ayrıldığını ancak Cumartesi gecesi varış iskelesine ulaşmadan birkaç kilometre önce şiddetli rüzgar yüzünden battığını söyledi. Wemba, "183 kişi kurtuldu ancak teknede 350’den fazla kişi vardı. Hala kurtarabileceğimiz insan var mı diye gece gündüz arıyoruz" dedi.

3 günlük ulusal yas ilan edildi
Devlet Başkanı Felix Tshisekedi tekne kazasından sonra ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etti. Su yollarındaki tüm teknelerde can simidi bulundurulması gerektiğini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) raporlarına göre, Demokratik Kongo’da ölümle sonuçlanan çok sayıda tekne kazası yaşanıyor. Kongo Nehri’nde 2015 yılında iki yolcu teknesinin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 100 kişi hayatını kaybetmişti.
WHO, yolcu teknelerinin genellikle gemilerin yaşı ve operatörlerinin navigasyon kurallarına uymamasından dolayı Kongo’da battığını söyledi.

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