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Demokratlar FBI’dan, ABD Başkanı Trump’ın bir masaj salon zinciri ile bağlantısı iddiasını soruşturmasını istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 15:09 | Son Güncelleme

ABD Demokratik Parti kongre liderleri FBI’dan, masaj salonu zincirinin sahibi bir Florida’lı ile ABD Başkanı Trump’ın bağlantısı olduğu iddiasını araştırılmasını istedi.Demokratik Partinin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Demokratik Parti’nin Senatodaki grup başkanı Chuck Schumer, dört milletvekili tarafından imzalanan bir mektup yayımladı.

ABD Demokratik Parti kongre liderleri FBI’dan, masaj salonu zincirinin sahibi bir Florida’lı ile ABD Başkanı Trump’ın bağlantısı olduğu iddiasını araştırılmasını istedi.
Demokratik Partinin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Demokratik Parti’nin Senatodaki grup başkanı Chuck Schumer, dört milletvekili tarafından imzalanan bir mektup yayımladı. Yayımlanan mektupta milletvekillerinin, FBI’dan masaj salon zinciri sahibi Bayan Li ’Cindy’ Yang’in toplum içinde iddia edilen faaliyetleri ile Başkan Trump’la bağlantısının incelenmesini istediği yer aldı.
Milletvekillerinin yazdığı mektup FBI’dan Bayan Yang tarafından kurulan masaj salonları zincirinin insan kaçakçılığı ve fuhşa bulaştığı, kadın mültecilerin seks işçiliğine zorlanması iddiasının araştırmasını istiyor.
Mektubun, Demokratik Parti senatörlerinden Mark Warner ile Dianne Feinstein ve yine demokratik parti milletvekilleri Adam Schiff ile Jerry Nadler tarafından imzalandığı kaydedildi. Mektup ayrıca, Yang’ın Çin’li müşterilerine Başkan Trump ve ailesi ile görüşme hizmeti veren bir iş kurduğu ileri sürüldü.
Yang’ın avukatı Michelle Merson, Yang’ın kendisine yöneltilen iddiaları reddettiğini söyledi. Merson “Bayan Yang, bu konuyla ilgilenmiyor. Çünkü, kendisi doğru konuştuğu için bunun kendisini bağlamayacağını söyledi” dedi.
Demokratların mektubunda, Yang’ın daha sora kaldırılan Web sitesinde bir zamanlar müşterilerine “Trump’la iletişime geçme, Beyaz Saray ve Captial Hill yemeklerine katılma ve iletişime geçme fırsatı” ilanının bulunduğu iddia edildi.
Mektupta, iddiaların doğruluğunun ispatı halinde ciddi karşı casusluk kaygılarını artıracağını belirtildi.

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