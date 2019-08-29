Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi

Vali Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin temizliğe çok önem verdiğine dikkati çekerek, "Genellikle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bu tür etkinlikler planlanıyor. Bu kez Adalet Bakanlığımızın güzel bir faaliyeti vesilesiyle bir aradayız. Temizlik bizde imandan gelir. O yüzden her alanda temiz olmak için çaba göstermemiz lazım. Temiz bir çevrenin değerinin daha çok anlaşıldığı günümüzde herkesin başta yaşadığı çevre olmak üzere gittiği her yeri temiz tutmasını temenni ediyorum." dedi.

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca'nın da katıldığı etkinlikte 30'a yakın yükümlü tarafından mıntıka temizliği gerçekleştirildi.

Aşgın da kurum olarak Çorum'un temiz bir şehir olması için büyük çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Temizlik konusunda Çorum, Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında. Daha temiz bir çevrede yaşamak bizim elimizde. Bu tür faaliyetleri toplumda yankı bulması ve duyarlılık oluşturması adına önemli buluyorum." diye konuştu.

Ağca ise Koruma Kurulu olarak denetimli serbestlik kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini, cezası bulunan hükümlü ve yükümlülerin topluma kazandırılması ve meslek edinmelerini sağlamayı amaçladıklarını anlattı.

- Kastamonu

Kastamonu'da 12 yükümlü, Doğa Kültür Köyü'nde otları biçip çevre temizliği yaptı.

Kastamonu Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Özge Türkmenoğlu Kabacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin Adalet Bakanlığınca hayata geçirildiğini söyledi.

Yükümlülerin kamu hizmeti cezası kapsamında çalışmalar yaptığını belirten Kabacı, "Piknik alanları, yeşil alanlar ve mesire yerleri gibi yerlerde temizlik yapılması planlandı. Doğa Kültür Köyü'nde 30 dekar arazide çevre düzenlemesi, temizlik ve bakım çalışması yapılmaktadır." ifadesini kullandı.