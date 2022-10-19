Deneyenler öneriyor: Cildi bembeyaz yapıyor, gençleştiriyor! Cilt tonunu açan pirinç unlu maske tarifi

Zaman zaman ciltte kararmalar meydana gelebiliyor. Özellikle kadınlar bu durumu oldukça dert ediyor. Ciltlerindeki lekeleri ve kararmaları gidermek için çözüm yolları arıyorlar. Doğru cilt bakımı, güneş kremi kullanımı, düzenli peeling ve pirinç unu maskesi ile cilt rengini açmanız mümkün. Asyalı kadınların güzellik sırları arasında bulunan pirinç unu maskesinin etkileri şaşırtıcı.
Malzemeler
Nasıl kullanılır?
Pirinç ununa sütü azar azar karıştırın. Karışım yoğun bir kıvam aldığında maskeniz hazır demektir. Ardından bu maskeyi sivilcelerin, lekelerin üzerine özellikle sürerek tüm yüzünüze yedirin. Maske yüzünüzde kuruduktan sonra bol suyla yıkayarak iyice temizleyin. Kuru cilde sahip olanlar için sütle hazırlanan bu maskeyi eğer yağlı bir cilde sahipseniz süt yerine su ile de yapabilirsiniz. Zira pirinç unu cildi kurutabiliyor, süt ilavesi ise onu bir nebze nemlendirebiliyor. Dilerseniz maskeyi temizledikten sonra yüzünüze nemlendirici de sürebilirsiniz.
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