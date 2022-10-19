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Deneyenler öneriyor: Cildi bembeyaz yapıyor, gençleştiriyor! Cilt tonunu açan pirinç unlu maske tarifi

19.10.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok kişi cilt tonunu açmak istiyor. Daha beyaz ve parlak bir cilde sahip olmak için çeşitli ürünler kullanılıyor. Ancak çok yüksek fiyatlara satılan bu ürünleri almaya hiç gerek yok. Evde pirinç unu kullanılarak yapılan maske cildi beyazlatıyor, parlatıyor, lekeleri götürüyor. İşte bebek gibi bir cilde sahip olmak için etkili olan o maske tarifi...

Deneyenler öneriyor: Cildi bembeyaz yapıyor, gençleştiriyor! Cilt tonunu açan pirinç unlu maske tarifi

Zaman zaman ciltte kararmalar meydana gelebiliyor. Özellikle kadınlar bu durumu oldukça dert ediyor. Ciltlerindeki lekeleri ve kararmaları gidermek için çözüm yolları arıyorlar. Doğru cilt bakımı, güneş kremi kullanımı, düzenli peeling ve pirinç unu maskesi ile cilt rengini açmanız mümkün. Asyalı kadınların güzellik sırları arasında bulunan pirinç unu maskesinin etkileri şaşırtıcı.

PİRİNÇ UNU MASKESİ FAYDALARI

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  • Cildi doğal ve eşit olarak 1-2 ton açıyor.
  • İçindeki allantoin sayesinde güneş yanıklarına iyi geliyor, güneş lekelerini geçiriyor.
  • Cildi yenileyerek ölü hücrelerden arındırıyor, ciltteki yağı kurutarak sivilce oluşumunun önüne geçiyor.
  • Ciltteki akne ve sivilce izlerini tamamen yok ediyor.
  • Kan dolaşımını hızlandırarak kırışıklıklara çözüm oluyor, cildin gergin ve sağlıklı gözükmesini sağlıyor.
  • Ciltte tahrişe neden olabilen kozmetiklerin aksine cildinizi besleyen doğal bir peeling etkisi yapıyor.

PİRİNÇ UNU MASKESİ TARİFİ

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı pirinç unu
  • 1 su bardağı süt

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Nasıl kullanılır?

Pirinç ununa sütü azar azar karıştırın. Karışım yoğun bir kıvam aldığında maskeniz hazır demektir. Ardından bu maskeyi sivilcelerin, lekelerin üzerine özellikle sürerek tüm yüzünüze yedirin. Maske yüzünüzde kuruduktan sonra bol suyla yıkayarak iyice temizleyin. Kuru cilde sahip olanlar için sütle hazırlanan bu maskeyi eğer yağlı bir cilde sahipseniz süt yerine su ile de yapabilirsiniz. Zira pirinç unu cildi kurutabiliyor, süt ilavesi ise onu bir nebze nemlendirebiliyor. Dilerseniz maskeyi temizledikten sonra yüzünüze nemlendirici de sürebilirsiniz.

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