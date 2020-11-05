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Deneyimli siyasetçi ABD'de yaşanacakları önceden tahmin etmiş!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2020 14:37 | Son Güncelleme

ABD'de başkanlık seçimi yarışı kıyasıya rekabetle devam ederken, Demokrat senatör Bernie Sanders'ın bir ay önce yaptığı açıklamalar ülkenin gündemine oturdu.

Deneyimli siyasetçi ABD'de yaşanacakları önceden tahmin etmiş!

Sanders, katıldığı bir TV programında Trump'ın seçim gecesi erkenden başkanlığını ilan edeceğini söylüyor.

Sanders'ın 24 Ekim’de ünlü şovmen Jimmy Fallon’ın NBC kanalında yayımlanan The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programına konuk olduğu ve başkanlık seçiminin sonuçlarına dair öngörülerde bulunduğu video sosyal medyada viral oldu.

Jimmy Fallon'un "3 Kasım'da gerçekleşecek seçim sonrasında sonuçları hemen öğrenemeyeceğiz siz seçimleri ne zaman öğreneceğimizi öngörüyorsunuz?" soruna Sanders şöyle cevaplamış:

"Pennsylvania, Michigan, Wisconsin ve diğer eyaletlerde posta yoluyla çok büyük miktarda oy geleceğini düşünüyorum. Florida ve Vermont gibi eyaletlerin aksine buralarda oy sayım işlemi seçim günü başlayacak. Demokratlar daha çok posta yoluyla oy kullanmış olacak, Cumhuriyetçiler ise seçim günü sandığa gidecek. Sayılan ilk oyların seçim günü sandığa giden Cumhuriyetçilerden çıkması yüksek.

Endişem şu: Seçim gecesi saat 10’da Trump Michigan’da, Pensilvanya’da, Wisconsin’de kazanıyor ve televizyona çıkıp 'Beni yeniden seçtiğiniz için teşekkürler Amerika. Her şey bitti. İyi günler' diyecek. Ama ertesi gün ve ondan sonraki gün tüm bu postayla gönderilen oyların sayımı başlıyor ve bu eyaletleri Biden’ın kazandığı ortaya çıkıyor. O anda Trump çıkıp 'Gördünüz mü? Her şeyin hile olduğunu söylemiştim. Tüm o postayla gönderilen oyların sahte olduğunu söylemiştim. Ve biliyorsunuz, görevi bırakmayacağız' diyecek."

Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden arasındaki seçim yarışı ikinci gününde devam ediyor. Son verilere göre Biden yarışı önde götürse de kritik eyaletlerden çıkacak sonuç bekleniyor.

Başkan Donald Trump, henüz oy sayımı sürerken Beyaz Saray'da yerel saatle gece saat 2.30 sularında gazetecilerin karşısına geçerek zaferini ilan etti. Cumhuriyetçi aday, kazandığının ilan edilmesi için Yüksek Mahkeme'ye gideceklerini ve oy sayım sürecinin durdurulmasını isteyeceklerini söyledi. Ayrıca Michigan, Pensilvanya ve Wisconsin’de kazandıklarını da belirtti.

Trump, seçim öncesinde posta yoluyla oy kullanmanın oyların kaybolmasına ve yolsuzluğa neden olacağını savunarak bu yönteme sık sık karşı çıkmıştı.

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