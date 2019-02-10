DİYARBAKIR (AA) - Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği program kapsamında sahne alan dengbejler, seslendirdikleri "stran" adı verilen türkülerle sanatseverleri ağırladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın Kültür ve Kongre Merkezi'nde farklı müzik gruplarını bir araya getirerek düzenlediği "Kent Konservatuarı Müzik Günleri" sona erdi.

Dört gün süren etkinlikte çeşitli türlerden müzik okullarının temsilcileri, besteciler, ses ve saz sanatçıları ile halk oyunları ekipleri bir araya geldi.

Etkinliğin son gününde Büyükşehir Belediyesi Def Topluluğu'nun erbane gösterisinin ardından, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yöre halkının yaşam biçimi, gelenek ve göreneklerini yansıtan, bu bölgelerin sözlü edebiyatının temelini oluşturan dengbejler sahne aldı.

"Stran" adı verilen türküleri seslendiren dengbejlerin performansları, müzikseverlerden büyük beğeni topladı.

