Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal Ankara'daki evinde 84 yaşında hayata gözlerini kapadı. Bu acı haberi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından Deniz Baykal'ın cenaze töreni ne zaman? Deniz Baykal nereye defnedilecek? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

DENİZ BAYKAL'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için salı günü Meclis'te tören yapılacak. Çarşamba günü Antalya'da defnedilmesi bekleniyor.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının bu sabah Ankara'daki evinde, uykusunda vefat ettiğini söyledi.

Taziyeleri Ankara'daki evlerinde öğleden sonra kabul edeceklerini ifade eden Aslı Baykal, "Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

ACI HABERİ KILIÇDAROĞLU DUYURDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun."

