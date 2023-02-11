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Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal kim, nereli ve kaç yaşında? Deniz Baykal'ın eşi ve çocukları kimdir?

11.02.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal, hayatını kaybetti. Baykal'ın ölüm haberini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu duyurdu. Bu haberin ardından Deniz Baykal'ın hayatı ve ailesine dair araştırmalar hız kazandı. Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal kim, nereli ve kaç yaşında? Deniz Baykal'ın eşi ve çocukları kimdir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal kim, nereli ve kaç yaşında? Deniz Baykal'ın eşi ve çocukları kimdir?

Deniz Baykal'ın eşi ve çocuklarının kim olduğu merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefat ettiğini duyurdu. Bu acı haberin ardından Deniz Baykal'a dair araştırmalar hız kazandı. İşte Deniz Baykal'ın hayatı ve ailesi hakkında tüm merak edilenler...

DENİZ BAYKAL’IN EŞİ OLCAY BAYKAL KİMDİR?

Deniz Baykal 1963 yılında Olcay Baykal ile evlendi. Olcay Baykal, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Kameralardan siyaset arenalarından hep uzak duran bir isimdi.

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, emekli öğretmen ve 2 çocuk annesidir.

deniz baykal eşi

DENİZ BAYKAL’IN ÇOCUKLARI KİMDİR?

Deniz Baykal'ın Ataç Baykal ve Aslı Baykal isminde iki çocuğu vardı.

ATAÇ BAYKAL KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Baykal'ın oğlu, Prof. Dr. Ataç Baykal Orta öğrenimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 1993’te tamamladı. 2001’de doçent, 2008’de profesör oldu.

1993-1995 arasında ABD’de Washington DC’deki Washington Hospital Center ve New York’taki Mount Sinai Medical Center hastanelerinde organ nakli konusunda üst ihtisas yaptı. 2002-2003’te ABD'de Houston, Texas'taki Texas Üniversitesi M. D. Anderson Kanser Merkezi ile Dallas, Texas'taki Texas Üniversitesi Southwestern Tıp Merkezi'nde meme hastalıkları ve meme kanseri konusunda üst ihtisas yaptı.

Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi’nin 2001 yılı Teşvik Ödülü’nü aldı. ECFMG ve FLEX sertifikaları bulunmaktadır. TÜBİTAK, Fulbright ve Susan G. Komen Breast Cancer Foundation burslarını kazanmıştır. Meme kanserinin cerrahi tedavisi, özellikle onkoplastik cerrahi yöntemler ve metastatik meme kanserinde cerrahi tedavi, sentinel lenf nodu biyopsisi, meme hastalıklarında risk analizi ve meme kanserinde alternatif tedavi yöntemleri ile ilgilenmektedir.

deniz baykal kızı

ASLI ATAMAN BAYKAL KİMDİR?

Aslı Baykal, CHP Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızıdır. Deniz Baykal'ın kızı olan Aslı Baykal 1965 yılında doğdu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevlidir. Aynı zamanda Aslı Ataman Baykal biyokimya profesörüdür. Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi görevinde bulundu. Tıpta uzmanlık alan Aslı Baykal, Ankara Numune Hastanesi'nde görev aldı. Biyokimya üzerine çalışmalarda bulundu.

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