Deniz Baykal öldü mü? Deniz Baykal neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? İşte hayatı ve biyografisi!

CHP eski genel başkanlarından, Antalya Milletvekili Deniz Baykal hayatını kaybetti. Vefat haberini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu. Peki Deniz Baykal neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte hakkında tüm merak edilenler...

DENİZ BAYKAL ÖLDÜ MÜ?

Türk siyasetinin önemli isimlerinden olan Baykal'ın vefatını Kılıçdaroğlu duyurdu. CHP lideri Kılıçdaroğlu Baykal'ın vefatını duyurduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun."

DENİZ BAYKAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

20 Temmuz 1938’de Antalya’da doğdu. Babasının adı Hüseyin Hilmi, annesinin adı Feride’dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. ABD Colombia ve Berkeley Üniversitelerinde iki yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti.

Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayınlandı. 15(IV), 16(V), 18, 19, 20, 22. ve 23 Dönemlerde Antalya Milletvekili seçildi. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığını yürüttü. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliğine seçildi. 37. Hükümette Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığına seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Baykal, evli ve 2 çocuk babasıydı.

DENİZ BAYKAL HASTALIĞI NEYDİ?

16 Ekim 2017'de beynindeki ana damarın tıkalı olması nedeniyle Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Buradaki 51 günlük tedavi sürecinin ardından, Almanya'da da yaklaşık 2,5 ay fizik tedavi gördü. 20 Mart 2018 tarihinde Türkiye'ye dönen Baykal'ın tedavisi devam etti.



