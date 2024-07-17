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Deniz börülcesi faydaları nelerdir? Deniz börülcesi neye iyi gelir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
13.07.2024 02:46
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Ispanakgiller familyasından bir yeşillik türü olan deniz börülcesi sukulent türü olarak da bilinir. Hem besin değeri yüksek hem de son derece lezzetli olması ile çok sık tercih edilen gıdalardan biridir. Daha çok denize yakın olan bölgelerde yetişir ve adı da buradan gelir.

Deniz börülcesi faydaları nelerdir? Deniz börülcesi neye iyi gelir?

Türkiye’de en çok Gökova ve civarında yetiştirilen deniz börülcesi, Tuz Gölü ve buraya yakın yerlerde de görülür. Bunun dışında Aksaray, Burdur, Tarsus ve Ereğli kıyıları da deniz börülcesinin en sık görüldüğü, yetiştirildiği ve tüketildiği bölgeler arasında yer alır. Ekşi ve tuzlu bir tadı olan deniz börülcesi, başka malzemeler ile karıştırılarak farklı tatlar elde edilmesine de imkan veren bir besindir.
Bir porsiyonu 45 gram civarında olan deniz börülcesi birçok mineral ve vitamin içermesi nedeni ile insan sağlığına da son derece faydalıdır. Ortalama olarak 100 gram deniz börülcesi şu değerleri içerir:

  • 18 Kalori
  • 0 Yağ
  • 3 Gram lif
  • 1 gram protein

Deniz börülcesi faydaları nelerdir?

Bol miktarda A, B ve C vitamini barındıran deniz börülcesi faydalarının bir kısmı da içeriğinde yer alan magnezyumdan ve liften gelir. Kemikler için son derece yararlı olduğu ve insan vücudunun ihtiyaç duyduğu besinleri, vitaminleri ve mineralleri içermesiyle çok tercih edilen deniz börülcesinin faydalarının şunlar olduğuna inanılmaktadır:

  • Lif içermesi nedeniyle kilo vermek isteyenlere yardımcıdır.
  • Uzun süre tokluk hissi verir.
  • Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı etkileri vardır.
  • Bağışıklık sistemini güçlendiricidir.
  • Kilo vermeye yardımcı olur.
  • Metabolizmayı hızlandırır.
  • Kabızlık sorununun önüne geçer.
  • Detoks amacı ile de kullanılır.
  • Vücudu toksinlerden temizlemeye yardımcı olur.
  • Serbest radikallere karşı vücudu koruyucudur.
  • Kanser hastalığı hücreleri ile savaşabilir.
  • Uyku düzenini dengeler.
  • Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.
  • Kalp sağlığı için dost bir besindir.

Deniz börülcesi neye iyi gelir?

İçeriğinde yer alan A, B1, B15, C ve D vitaminlerinin yanı sıra sitotoksik, antimikrobiyal, antioksidan özellikleri de bulunan deniz börülcesi yeterli miktarlarda tüketildiğinde birçok rahatsızlığa da iyi gelebilir. Deniz börülcesinin iyi geldiğine inanıldığı durumlar şunlardır:

  • Guatr
  • Kabızlık
  • Düşük bağışıklık sistemi
  • Obezite
  • Sindirim sistemi rahatsızlıkları
  • Uykusuzluk ve uykuda düzensizlik sorunu

Hamilelikte deniz börülcesi faydaları nelerdir?

Hamilelik süreci boyunca aşırı tuz tüketimi çok önerilmez, deniz börülcesi ise bol miktarda iyot içerir. Ayrıca deniz börülcesi iyice yıkanmalı ve dikkatle temizlenmesi gereken bir besindir. Tüketilebilmesi için pişme oranı da önemlidir. İyice pişmiş olması gerekir. Yoksa sağlığa olan yararları zarara dönüşebilir. Özellikle de hamilelerin bu konuda çok dikkatli olması gerekir.

Önemli olan deniz börülcesini belirtildiği şekilde iyice temizlenmiş, çok iyi pişirilmiş olarak tüketmektir. Deniz börülcesi içeriğinde yer alan bakterilerin hamilelik sürecinde ciddi riskler oluşturabilecek özellikte olmaları nedeniyle gıda zehirlenmesi gibi hem bebeği hem anneyi etkileyecek sorunlara neden olabilir.

Deniz börülcesinin zararları nelerdir?

Deniz börülcesi tüketmek oldukça faydalı bulunsa da, deniz börülcesinin çeşitli yararları kanıtlanmış olsa da dikkatli tüketmek gerekir. Aksi takdirde çeşitli sorunlara neden olabilir. İçeriği son derece kuvvetli olan deniz börülcesi zengin vitaminler ve mineraller içermesi ile bazı kişiler için zararlı olarak da kabul edilir. Aşırı tüketimi hâlinde görülebilecek en bilinen deniz börülcesinin zararları şunlardır:

  • Tansiyon sorunlarına neden olabilir ve tansiyonu yükseltebilir.
  • Ciltte alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
  • İshal oluşumuna neden olabilir.
  • Mide sorunlarına neden olabilir.
  • Midedeki asit oranını artırır.

Özellikle alerjik reaksiyonları etkin olan, düzenli ilaç kullanan, çeşitli kronik rahatsızlıkları olan kişilerin deniz börülcesi tüketim miktarları konusunda çok daha dikkatli olması önerilir. Olası bir olumsuz belirtinin görülmesi durumunda vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

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