Deniz kıyısına onlarca televizyon vurdu! Gören şaşıp kaldı

Akıntıyla Hollanda kıyısındaki beş adaya sürüklenen konteynerlardan çıkan oyuncaklar da çocuklar için mutluluk kaynağı oldu. 2007 yılında İngiltere'de yine buna benzer bir olay yaşanmıştı. Ülkenin güneybatı kıyılarında karaya oturan bir yük gemisinden 80 konteyner kıyıya vurmuş, polisler eşyaların alınmaması için bölgeye girişleri engellemişti.

Sahilden televizyon topladılar

Almanya'ya ait Borkum Adası açıklarında dev gemiden 270 konteyner denize düştü.

Fırtına o kadar güçlüydü ki, onlarca konteyner Hollanda açıklarına kadar sürüklendi.

Akıntıyla Hollanda kıyılarındaki beş adaya gelen konteynerlerde yok yoktu.

Televizyonlar, zehirli maddeler, ayakkabılar, sandalyeler, beyaz eşyalar...

Terschelling de dahil beş adaya vuran kontenyerler büyük bir kirliliğe yol açtı.

Hollanda kıyılarından gelen görüntülerde ilk olarak kıyıya oyuncak ve televizyonların vurduğu görüldü.

Ancak yetkililer, kayıp konteynerlerin üçünde zehirli peroksit maddesinin bulunduğunu söyledi.

Alman ve Hollandalı sahil güvenlik güçleri halka bu konteynerlerden uzak durmaları çağırısı yaptı.

Televizyonlardan birinin etiketi.

Toz peroksit bulunan 25 kiloluk bir torba Schiermonnigoog Adası'nda bulundu.

Panama bandralı yük gemisi, Avrupa'nın en büyüğü olarak tanımlanıyor ve 19 bin konteyner taşıyabiliyor.

Almanya kıyılarını vuran Zeetje Fırtınası nedeniyle Wadden Denizi'nde yoğun rüzgarlar esiyor.

Güçlü akıntılar konteynerlerin Terscheling, Vlieland ve Ameland Adaları'nda kıyıya vurmasına neden oldu.

Geminin sahibi Cenevre merkezli MSC şirketi, konteynerlerin bulunması için sonarla arama yapabilen bir arama kurtarma şirketini devreye soktuklarını açıkladı.

Gemi ise Bremerhaven limanına çekildi.

Alman karasularında yalnızca birkaç konteyner görüldü. Hollandalı Sahil Güvenlik ekipleri ise, 11 konteynerin Ameland ve Schiernmonnikoog adaları arasında yüzerken görüldüğünü bildirdi.

Perşembe sabahı itibariyle Wadden Denizi'ndeki beş adada MSC Zoe'den düşen konteyner enkazları görüldü.

Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland ve Schiermonnikoog'da kalıntıların temizlenmesi için gönüllüler çalıştı.

Terschelling sahilinde, ayakkabılar, çantalar, minderler, sandalyeler ve plastik bardaklar bulundu.

Çocuklar da enkaz arasından çeşit çeşit oyuncaklara ulaştı.

Biraz daha doğudaki Schiermonnikoog'ta da, plastik çöpler, ayakkabılar ve ampüller kıyıya vurdu.

Terschelling Belediye Başkanı Bert Wassink de temizlik çalışmalarının uzun sürebileceğinden kaygılı olduğunu vurguladı.

Wassin, "Hiç böyle bir şey görmedik. Konteynerlerin sık sık düştüğü oluyor ama bu boyutlarda hiç olmadı" dedi.

Bazı aileler ise, kıyıya vuran eşyaları evlerine götürdü.

MSC Napoli gemisi 2007'de İngiltere'nin güneybatı kıyılarında karaya oturduğunda 80 konteyner kıyıya vurmuştu.

İnsanlar düşen motorsikletleri ve diğer ürünleri toplamaya çalışınca, polis sahili girişe kapatmıştı.