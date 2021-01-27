Deniz Kuvvetleri’ndeki kritik projelerin bilgilerini sızdırmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında devletin gizli kalması gereken bilgilerini sızdırdığı tespit edilen 3’ü asker, 1’i sivil 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki helikopter, gemi ve silah sistemleri gibi kritik projelerin bilgilerini sızdırdığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2’si emekli albay, 1’i astsubay, 1’i sivil olmak üzere 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonun detayları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, asker şüphelilerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki helikopter, gemi ve silah sistemleri gibi kritik projelerin bilgilerini soruşturmanın sivil şüphelisine verdiği belirlendi. Şüpheli 2 albayın projelerle ilgili birimde kritik görevlerde bulunduğu, soruşturmayla birlikte emekliye ayrıldığı öğrenildi. Şüpheli sivil şahsın ise Savunma Sanayii Başkanlığındaki birçok kritik projenin ihalesine ilişkin bilgilerin verilmesi soruşturmasının şüphelisi olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu soruşturma kapsamında 12 Ocak’ta operasyon düzenlemiş ve 6 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

