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  4. Deniz manzarası izlemek isterken canından oluyordu! Kayalıklardan aşağıya düştü

Deniz manzarası izlemek isterken canından oluyordu! Kayalıklardan aşağıya düştü

14.01.2024 18:30 | Son Güncelleme:
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Alanya'da alkol aldıktan sonra deniz manzarası izlemek isteyen bir kişi, kayalıklardan aşağı düştü. Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, arkadaşların iş aramak için Adana’dan Alanya’ya geldiği öğrenildi.

Deniz manzarası izlemek isterken canından oluyordu! Kayalıklardan aşağıya düştü

Antalya'nın Alanya ilçesinde talihsiz bir kaza yaşandı. Olay, saat 16.30 sıralarında Alanya Okurcalar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; iş aramak için Adana’dan Alanya’ya gelen Mahmut Toncu ve arkadaşı sahilde bir süre alkol aldı. Daha sonra gitmek için ayağa kalkan Mahmut Toncu, çantasını almak isterken 7 metre yükseklikten kayalık alana düştü.

Arkadaşının ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerine yardıma koşan Okurcular Muz Spor Başkanı Hasan Hüseyin Azak, “Bende maçtan geliyordum, sağlık ekiplerini gördüm. Onlara yardım ederek yukarı çıkardık” dedi.

DENGESİNİ KAYBETTİ!

Alanya’ya iş bakmaya geldiklerini belirten Mahmut Toncu’nun arkadaşı ise, ”Adana’dan buraya iş bakmaya geldik, Adana’da yaşıyoruz. Çantayı sırtına alırken dengesini kaybetti” sözlerine yer verdi.

(İHA)

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