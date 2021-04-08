Deniz patlıcanı nedir, görüntüsü nasıldır? Deniz patlıcanının faydaları saymakla bitmiyor

Şeklinden dolayı deniz hıyarı olarak da adlandırılan deniz patlıcanları, iktidarsızlığa ve yorgunluğa iyi geliyor. Derisi dikenliler familyasından olan deniz patlıcanları, yumurtlayarak üreyebilirler. Erkeği ve dişisi şekil olarak birbirlerine benzerken, bazıları hermafrodit (çift cinsiyetli) de olabilir.

DENİZ PATLICANI NEDİR?

Deniz patlıcanı, derisi dikenlilerden familyasındandır. Omurgasız bir canlı çeşidi olan deniz patlıcanı, Çin mutfağının vazgeçilmez parçası hâline geldi. Yemeklerde kullanımının dışında ilaç ve kozmetik sanayisinde de oldukça talep edilen deniz patlıcanına deniz hıyarı adı da verilir.

DENİZ PATLICANININ FAYDALARI NELERDİR?

Çin tıbbında iktidarsızlığa, yorgunluğa ve eklem ağrılarına iyi geldiğini söylenen deniz patlıcanı, yüksek protein kaynağı olduğundan dolayı uzak doğu ülkelerinde çokça tüketiliyor. Avustralya sahil insanları ile Güneydoğu Asya’da yaşayanlar, deniz hıyarlarını deniz suyunda pişirdikten sonra kurumaya bırakır.

Yeneceği zaman tatlı suda kanatılan deniz patlıcanının çorbası yapılır. Vücutları, ağızla anüsten geçen eksen istikametinde ulaşırken, sosis ya da hıyara benzetilir. Ağız ve anüs karşılıklı iki uca yerleşmiştir. Diğer derisi dikenlilerden, kutuplar yönünden geçen eksenin uzamasıyla farklılaşmıştır. Bu uzama hayvanın yan yatmasına neden oluyor.