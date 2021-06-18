Deniz Poyraz son yolculuğuna uğurlandı

Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz, babası Abdüllillah Poyraz, kardeşleri ve akrabalarının yanı sıra HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve çok sayıda HDP'li milletvekili ile yönetici katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, cenazeye çelenk gönderdi.

Polis ekipleri, törenin yapıldığı camii çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da, aralarında sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri de olan binlerce kişinin bulunduğu alanda hazır bekletildi.

CENAZEYİ KADINLAR OMUZLADI

Bir süre camii bahçesinde kalan cenaze, namazın kılınması için içeriye alındı. Yere konulan tabutun önünde namazın kılınmasının ardından kadınlar tarafından omuzlanan cenaze, binlerce kişinin sloganları arasında cenaze aracına konarak, defin işlemleri için Kaynaklar Mezarlığı'na götürüldü. (DHA)



