Deniz salyaları ördeklere de zor anlar yaşattı

Bursa'nın Gemlik sahilindeki beyaz tabaka vatandaş ve balıkçılar kadar yaşayan hayvanları da tedirgin etti. Kimi hayvanların hayatını kaybettiği doğa olayının ardından bugün ortaya çıkan bir başka görüntü daha dikkat çekti.

ÖRDEKLER MAHSUR KALDI

Salyaların arasında karnını doyurmaya çalışan ördeklerin, mahsur kalması vatandaşın yüreğini burktu. Çağlar Özdemir, ördeklerin zor durumda olduğunu görünce, teknesine atlayarak yanlarına doğru ilerledi. Kısa süre sonra ördekleri bulan Özdemir, balık kepçesiyle ördekleri yakaladı. Ördekleri fileye alan Özdemir, onları daha sonra sahile geri bıraktı.

(İHA)

