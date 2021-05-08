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Deniz salyaları ördeklere de zor anlar yaşattı

08.05.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nin 3 aydır deniz salyasıyla kaplanması yüzünden birçok hayvan telef oldu. Gemlik Körfezi'ni kaplayan salyalar lodos sebebiyle buradan dağılıp Küçükkumla, Narlı gibi tatil köylerini vurdu. Narlı'da karnını doyurmak için denizde avlanmaya çalışan ördekler de salyaların esiri oldu. Ördeklerin zor durumda olduğunu gören bir vatandaş teknesiyle açılıp ördekleri tek tek yakaladı ve sahile çıkardı.

Deniz salyaları ördeklere de zor anlar yaşattı

Bursa'nın Gemlik sahilindeki beyaz tabaka vatandaş ve balıkçılar kadar yaşayan hayvanları da tedirgin etti. Kimi hayvanların hayatını kaybettiği doğa olayının ardından bugün ortaya çıkan bir başka görüntü daha dikkat çekti.

ÖRDEKLER MAHSUR KALDI

Salyaların arasında karnını doyurmaya çalışan ördeklerin, mahsur kalması vatandaşın yüreğini burktu. Çağlar Özdemir, ördeklerin zor durumda olduğunu görünce, teknesine atlayarak yanlarına doğru ilerledi. Kısa süre sonra ördekleri bulan Özdemir, balık kepçesiyle ördekleri yakaladı. Ördekleri fileye alan Özdemir, onları daha sonra sahile geri bıraktı.

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(İHA)

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