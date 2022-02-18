Deniz tuzu sivilcelere karşı söylendiği kadar etkili mi? Yanıtına inanamayacaksınız

Deniz tuzu tam olarak nedir? Çok basit; deniz suyunda bulunan tuz ayrıştırılabilen, herkesin evinde bulunan ve yemekleri lezzetlendirmek için kullanılan tuzdur. Doğal deniz tuzu, sodyum, magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi minerallerle doludur ve mutfak dolabınızın yanı sıra cilt bakımı ve banyo ürünlerinde de bulunur.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLAN SÖYLENTİ

2021'de bir TikTok kullanıcısı, deniz tuzu ve suyunun basit bir kombinasyonunun sivilcelerini tamamen temizlediğini iddia ederek hızla 4 milyondan fazla görüntülenen bir video paylaştı. Ancak, bir şeyin viral hale gelmesi, işe yaradığı anlamına mı geliyor? Deniz tuzunun akne tedavisine gerçekten yardımcı olup olmadığını öğrenmek için trend olan kendin yap cilt bakımı çözümünü inceledik.

DENİZ TUZU VE SİVİLCE ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?

Deniz tuzunun genel anti-inflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğu söylenmiştir. Bununla birlikte, New York City'de kurul onaylı bir dermatolog olan Claire Chang, "Deniz tuzunun faydaları hakkında bilimsel literatürde sınırlı kanıt var. Ve akne tedavisi için faydaları hakkında hiçbir çalışma yapılmadı" dedi.

DAHA KÖTÜ SONUÇLANABİLİR

Deniz tuzunun ayrıca nemi ve ekstra yağları da çıkardığı bilinmektedir, bu nedenle teorik olarak sivilceleri de kurutabilir. Ancak Dermatoloji ve Lazer Cilt Cerrahisi Merkezi'nden Dr. Robert Paull, aşırı kuruma ve tahriş yüzünden daha kötü sonuçlara neden olabileceğinin altını çizdi.

SİVİLCELER NASIL YOK OLDU?

Tatilinizde cildinizin temizlenmesinin muhtemel nedeni, ekstra güneş, daha az stres gibi faktörlerin deniz suyundaki magnezyum ve minerallerin bir kombinasyonuydu.

