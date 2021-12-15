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  4. Deniz ulaşımında aksama! İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımında aksama! İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

15.12.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olumsuz hava deni seferlerini de etkiledi. Gelen haberlere göre İDO ve BUDO'nun bazı seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Deniz ulaşımında aksama! İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.15 Yalova-Yenikapı, saat 07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 19.01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu
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