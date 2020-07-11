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  4. Denizde can pazarı! 9 kişi ölümle burun buruna geldi

Denizde can pazarı! 9 kişi ölümle burun buruna geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 20:34 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesi plajında denize giren yaşlı adam ile onu kurtarmak isteyen 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Denizde can pazarı! 9 kişi ölümle burun buruna geldi

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Kirazlı Bahçe Halk Plajında serinlemek için denize giren Mustafa Dincel (66), bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden cankurtaran Yücel Yalçın ile birlikte 7 kişi, Dincel’i kurtarmak için girdikleri denizde ters akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan 8 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Dincel, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer boğulma tehlikesi geçiren 8 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAYIP İHBARI

Bu arada, plajda bulunan vatandaşların denizde bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgede kaybolduğu iddia edilen kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Denizde can pazarı: 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, 1’inin durumu ağır

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