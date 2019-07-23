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Denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 15:22 | Son Güncelleme

Kıyıköy’de denize girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Yasir İskar’ın cesedine ulaşıldı.Kapaklı’dan yüzmek için Kırklareli’nin Kıyıköy kasabasına giden 3 arkadaş boğulma tehlikesi yaşamış, 15 yaşındaki Halil Sade akıntıya kapılarak can verirken, 16 yaşındaki Emre Saç yaralanmıştı.

Denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Kıyıköy’de denize girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Yasir İskar’ın cesedine ulaşıldı.
Kapaklı’dan yüzmek için Kırklareli’nin Kıyıköy kasabasına giden 3 arkadaş boğulma tehlikesi yaşamış, 15 yaşındaki Halil Sade akıntıya kapılarak can verirken, 16 yaşındaki Emre Saç yaralanmıştı. Yine akıntıya kapılarak gözden kaybolan 16 yaşındaki Yasir İskar için ise arama çalışmaları devam ediyordu.

Adli Tıp Kurumu’na gönderildi
Arama çalışmaları Pazartesi günü öğleden sonra sonuç verdi. Yasir İskar’ın cansız bedeni olay yerindeki kayalıklarda bulundu. İskar’ın cenazesi önce Vize Devlet hastanesi’ne ardından ise otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Talihsiz genç toprağa verildi
Öte yandan denizde boğulan bir diğer genç olan Halil Sade (15) de otopsisinin ardından 22 Temmuz Pazartesi günü düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Mimar Sinan Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sade’nin cansız bedeni Kapaklı Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

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