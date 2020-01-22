Denizden fırladı, ensesine saplandı!

16 yaşındaki Muhammed Idul Sulawesi Adası'nın doğusunda ailesiyle birlikte balığa çıktı. Sakin bir gün geçireceğini düşünen genç denizden fırlayan zargana balığıyla hayatının şokunu yaşadı. Çünkü balık gencin ensesine saplandı.

Acilen hastaneye kaldırılan genç operasyonun risk içermesinden dolayı iki gün beklemek zorunda kaldı.

İki saatlik operasyon üç cerrah tarafından gerçekleştirildi. Operasyonun riskinden bahseden Profesör Syafri Arif "Saplanan balığı oradan çıkarmak çok riskli çünkü boyunda büyük bir damar var" dedi.

Operasyonun ardından enfeksiyon riskine karşı bir süre daha hastanede müşahade altında tutulacak çocuğun hayati riski bulunmuyor.

