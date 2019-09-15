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Denizden su ısıtıcı da çıktı duvar saati de

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 20:37 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, su altından tencere, tava, duvar saati, araç lastiği, cam ve plastik şişe ile su ısıtıcı gibi çeşitli atıklar çıkardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yapan dalgıçların çıkardığı atıklar arasında, gündelik yaşamda kullanılan çeşitli eşyalar da yer aldı.

Bodrum'daki bir dalış merkezinin organizasyonu ile hafta sonu dalış yapmak üzere İstanbul'dan gelen iki dalış okulundan dalgıçlar, "15 Eylül Dünya Temizlik Günü" kapsamında deniz dibi temizliği yaptı.

Gümbet İskelesi açıklarında yarım saat süren temizlik çalışmasında, su altından araç lastiği, boru, balık sepeti, cam ve plastik şişeler, cam bardak, fincan, tencere, tava, duvar saati, su ısıtıcısı gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

Bodrum'dan katılanlarla birlikte 23 dalgıcın gerçekleştirdiği çalışmada, çıkarılan atıklar arasında rastlanılan yılan balığı, yeniden denize salındı.

- "Denizin altında çöp değil balık görmek istiyoruz"

Happy Bubbles Dalış Merkezi yetkilisi Yener Çeltikci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizlerin korunmasına dikkati çekmek amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hafta sonu dalış programının son dalışında deniz dibi temizliği yaptıklarını belirten Çeltikçi, "Züccaciye atığı çok fazla var. 3-4 su ısıtıcısı çıktı. Genelde gündelik kullanımda elimizin altındaki her şey maalesef suya gidiyor. Amacımız kimseyi suçlamak değil. Farkında olmadan bile insanların denizi nasıl kirletebildiklerini göstermek ve farkındalık oluşturmak istedik. Denizin altında çöp değil balık görmek istiyoruz." dedi.

İstanbul'dan gelen dalgıçlardan Deniz Kahraman da su altından çeşitli atıklar çıkardıklarına işaret ederek, denizleri temiz tutmanın önemini vurguladı.

Dalgıçların su altı kamerasıyla görüntülediği çalışmada çıkarılan atıklar, iskele görevlilerince el arabasıyla götürüldü.

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