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Denize giren 2 kişi boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

Mersin’in Bozyazı ilçesinde 2 kişi denizde boğularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, her iki boğulma olayı da aynı gün içerisinde Bozyazı ilçesi Kaledibi Mahallesi’nde meydana geldi.

Denize giren 2 kişi boğuldu

Mersin’in Bozyazı ilçesinde 2 kişi denizde boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, her iki boğulma olayı da aynı gün içerisinde Bozyazı ilçesi Kaledibi Mahallesi’nde meydana geldi. 63 yaşındaki Fatma Uyar, dün öğleden sonra Güneysu Sitesi sahilinde denize girdi. Uyar, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Kadının suda çırpındığını gören vatandaşlar yüzerek ulaştıkları kadını kıyaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Uyar, yaşamını yitirdi. Vatandaşların ve yakınlarının yardımı ile Uyar’ın cenazesi kıyıdan alınarak Mersin Büyükşehir Belediyesi cenaze aracıyla Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İkinci boğulma olayı ise yine öğleden sonra Kaledibi Mahallesi’nde meydana geldi. Tatil için ailesi ile birlikte Bozyazı’ya gelen ve Toslaklar Koyu sahilinde yüzmek için denize giren Erzurum doğumlu 78 yaşındaki Yüksel Yurttaş, bir süre denizde yüzdü. Ardından su üzerinde hareketsiz durmaya başladı. Suda hareketsiz kalan Yurttaş’ı gören vatandaşlar ise duruma müdahale ederek Yüksel Yurttaş’ı kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yurttaş, ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Savcılık incelemesinin ardından Uyar ve Yurttaş’ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Mersin’e gönderildi.
Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denize giren 2 kişi boğuldu

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