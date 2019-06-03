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Denize giren Polonyalı turist boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde denize giren 77 yaşındaki Polonyalı turist boğularak hayatını kaybetti.Alanya’da tatil yapan Polonya uyruklu Stanislaw Andrzejewski (77), dün saat 16.00 sıralarında İncekum Mahallesi’ndeki sahilde denize girdi.

Denize giren Polonyalı turist boğuldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde denize giren 77 yaşındaki Polonyalı turist boğularak hayatını kaybetti.
Alanya’da tatil yapan Polonya uyruklu Stanislaw Andrzejewski (77), dün saat 16.00 sıralarında İncekum Mahallesi’ndeki sahilde denize girdi. Andrzejewski bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Polonyalı turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek ulaştıkları Andrzejewski’yi kıyıya çıkardı. Sahildekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Polonyalı turisti ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Andrzejewski, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Andrzejewski’nin cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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