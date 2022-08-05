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Denize giren vatandaşlar fark etti! Sinop'ta panikleten görüntü...

05.08.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta sahilde denize giren vatandaşların fark ettiği cisim paniğe neden oldu. Cismin füze yapımında kullanılan azot tankı olduğu tespit edildi.

Denize giren vatandaşlar fark etti! Sinop'ta panikleten görüntü...

Olay, saat 17.30 sıralarında kent merkezi stat sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren vatandaşlar yuvarlak bomba benzeri bir cisme rastlayınca durumu 112’ye bildirdi.

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Olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak cismi kontrol etti. Bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen cismin Rus menşeili füzelerde soğutma amaçlı kullanılan azot tankı olduğu anlaşıldı.

Cisim sahil güvenlik ekipleri tarafından teslim alındı. (İHA)

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Sinop
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