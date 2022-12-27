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Denize girip elleriyle yakaladı! Görenler şaşkına döndü

27.12.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir balıkçı, kıyıda gördüğü ahtapotu elleriyle yakaladı. Çevredeki diğer balıkçılar şaşkınlık içinde kalırken Sezer Yavuz, 6 kilo 200 gram ağırlığındaki ahtapotu kilosu 360 liradan 2 bin 250 liraya sattığını söyledi.

Denize girip elleriyle yakaladı! Görenler şaşkına döndü

İzmir'de balıkçılık yapan Sezer Yavuz, Güzelbahçe Balıkçı Barınağında bir ahtapotun kıyıda olduğunu fark etti. Yavuz, önce kıyıdan uzanarak ahtapotu almak istedi; ama başarılı olamadı. Bunun üzerine Sezer Yavuz, birden suya atladı, ahtapotu eliyle yakaladı.

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ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Yavuz, ahtapotu bin bir zorlukla kıyıya alırken, çevredeki diğer balıkçılar bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balıkçının ahtapotu yakaladığı anlar ise kameraya yansıdı.

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2 BİN 250 TL'YE SATTI

Sezer Yavuz, denizden elleriyle çıkardığı 6 kilo 200 gram ağırlığındaki ahtapotu kilosu 360 liradan 2 bin 250 liraya sattığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İzmir ahtapot

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