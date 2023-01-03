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Denizi olmayan kente sahil geldi! Projenin yüzde 80'i tamamlandı

03.01.2023 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde inşa edilen Kırkgöz Sahil Parkı Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı. İçinde piknik alanı, çocuk oyun alanı, kuş gözlem kulesi gibi imkanların bulunduğu, şehre ve ilçeye büyük değer katması planlanan projenin bu yıl içinde vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.

Denizi olmayan kente sahil geldi! Projenin yüzde 80'i tamamlandı

Malatya'yı ilk kez sahille buluşturacak olan ve çalışmalarının yüzde 80'i tamamlanan Kırkgöz Sahil Parkı yıl içerisinde vatandaşın hizmetine sunulacak.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte çalışmaları yoğun şekilde devam eden Kırkgöz Sahil Parkı Projesi'ni yerinde inceledi.

Malatya'yı ilk kez sahille buluşturacak olan ve Karakaya Baraj Gölü'nün sahip olduğu eşsiz turizm değerini ortaya koyan Kırkgöz Sahil Parkı Projesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler alan Milletvekili Çalık, ilçenin turizm değerini attıracak olan ve içerisinde, piknik alanı, çocuk oyun alanı, kuş gözlem kulesi, seyir anfi ve foto alanı, dinlenme ve gezi alanları, doğal seyir ve oturma alanı, su kenarı pergole, otopark, seyir terası ve özellikle yeşil alanlarının ön plana çıktığı projenin Malatya'ya çok büyük değer kattığını vurguladı.

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"DEĞERE DEĞER KATACAK BİR PROJE"

İlçenin çehresini değiştirecek olan bu dev projeyi hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i tebrik eden Milletvekili Çalık, şu ifadeleri kullandı:

"'Türkiye Yüzyılı'nın ilk günlerindeyiz. Allah nasip ederse 'Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. İlk yirmi yılı AK Parti'nin birinci yirmi yılıydı. Bugün itibarıyla AK Parti'mizin ikinci yirmi yılı başlıyor. Bugünde Battalgazi Belediye Başkanımız ve teşkilatımızla birlikte programlarımıza devam ediyoruz. Başkanımızın vizyon projelerinden bir tanesi olan Kırkgöz Sahil Parkı Projemizi inceliyoruz. Denizi olmayan kente sahili getiren başkanımızdan çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Malatya için ve Battalgazi için çok büyük bir proje. Malatya'nın ve Battalgazi'nin değerine değer katacak bir proje. Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum.

Yeşil alanı bol bir mekan vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir mekan inşa ediliyor. Sahil projemizin hemen devamında da yedi kilometrelik sahil yolu projesini de başkanımız açmış ve vatandaşımızın hizmetine sunmuş. Projenin hayata geçirilmesinde hiçbir zaman desteğini esirgemeyen T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah hayırlı ve uğurlu etsin."

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"MALATYA'NIN PROJEYE İHTİYACI VARDI"

Projenin yüzde 80'ini tamamladıklarını ve 2023 yılı içerisinde de vatandaşların hizmetine sunacaklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şunları kaydetti:

"Yeni yılın ilk günlerinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilimiz Öznur Çalık hanımefendi ile birlikte vizyon projemiz Kırkgöz Sahil Parkı projemizi inceledik. Projemiz Malatya'ya ve Battalgazi'mize değer katacak proje. Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Projemizin yüzde 80'ini tamamladık ve geri kalan yüzde 20'lik kısmını bahar gibi tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Projemizin bu durumdayken bile vatandaşlarımız yoğun rağbet gösteriyor. Malatya'nın böyle bir projeye gerçekten ihtiyacı vardı. Projemizi T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a vekilimiz ile birlikte ilettiğimizde, Malatya'nın böyle bir projeye ihtiyacı var ise gerekeni yaparız dedi ve büyük destekleri oldu." (İHA)

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