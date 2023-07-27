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Denizi olmayan şehirde yapay göl yaptı! Ceza aldı 'İlk başlangıçta burada su yoktu...'

27.07.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Gümüştepe köyünde yaşayan Adil Avcı’nın köyüne yaptırdığı yapay göl mahkemelik oldu.

Denizi olmayan şehirde yapay göl yaptı! Ceza aldı 'İlk başlangıçta burada su yoktu...'

Adil Avcı, tarlasını sulamak ve vatandaşların faydalanması için Taşpınar mevkiine yapay bir göl yaptı. İddialara göre köy muhtarlığı gölün köyün mera arazisinİ işgal ettiği, suyun köye ulaşmadığını ve hayvanların susuz kaldığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Avcı, köyün merasını işgal ettiği suçlaması ile yargılandığı mahkemede 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası 3 bin 600 TL para cezasına çevrildi. Gölün kaldırılmaması üzerine köy muhtarlığı yeniden şikayette bulunarak, durumu bir kez daha mahkemeye taşıdı. Mahkeme sürecinin devam ettiğini belirten Avcı, göletin kimseye zararı olmadığını söyledi.

"BU GÖLETİN KİMSEYE BİR ZARARI YOK"

Yapay gölden herkesin yararlandığını belirten Adil Avcı, “Bu gölü balık yetiştirmek ve vatandaşın gelip burada piknik yapması için oluşturduk. İlk başlangıçta burada su yoktu, sadece bir çeşmenin suyu vardı. Bu alanı kendi imkanlarımla kepçe ile kazdırdım ve kazdıkça tabandan su çıkmaya başladı. Ve yine buraya kendi imkanlarımla alabalık, nesli tükenmekte olan su kaplumbağası koydum. Zamanla çoğaldılar, şimdi burada yaşıyor hayvanlar. Buradaki su kışın birikiyor, yaz aylarında da ihtiyaç halinde kullanılıyor. Bu göletin kimseye bir zararı yok. Burada gelip balık tutuyorlar, yabani ördekler geliyor. Buranın suyundan herkes yararlanıyor” dedi.

"MAHKEME SÜRECİMİZ DEVAM EDİYOR"

Köy muhtarlığının gölü istemediğini iddia eden Avcı, “Gümüştepe köyü muhtarlığı olarak buranın yıkılmasını istiyorlar. Şu anda da zaten mahkeme sürecimiz devam ediyor. Neymiş hazineden 6 metre yer geçmişiz. Geçtik de cebimize koymadık, hala duruyor yerinde. Buradaki sorun sadece muhtarın beni istememesi. Benim köylüyle hiçbir sorunum yok, herkes gelip buradan yararlanıyor. Yaşadığımız mahkeme sürecinde 3 bin 600 TL bir ceza ödedim ama neden ödediğimi ben de bilmiyorum. Mahkeme süreci devam ediyor” diye konuştu. (İHA)

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Sivas Şarkışla gölet

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