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  4. Denizin dibinde şaşırtan anlar! Kırlangıç balığı, dişisini çekim yapan profesörden böyle korudu

Denizin dibinde şaşırtan anlar! Kırlangıç balığı, dişisini çekim yapan profesörden böyle korudu

03.09.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaaltı Sahili’nde deniz dibinde bir çift kırlangıç balığından erkek olanının, tehlikeye karşı eşini korumaya çalışması su altı kamerasına yansıdı. Erkek balık görüntüleri çeken su altı profesörüne karşı dişisini kanatlarını açarak korudu.

Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle eğitim dalışlarından birini Konyaaltı Plajı varyant altında gerçekleştirdi. Deniz dibinde yeni türler ve kirlilik üzerine çalışmalar yapan Gökoğlu’nun kamerasına halk arasında uçan balık veya uçan Kırlangıç ismiyle anılan bilimsel adı dactylopterus volitans olan kırlangıç balığını görüntüledi. Görüntülerde çift olarak dolaşan kırlangıç balıklarından erkek olan, dişisini korumak için kanatlarını açarak hareket etti. Gökoğlu’nun balıklara yaklaştığı anlarda erkek birey sürekli olarak eşini kanatlarını açarak korumaya çalışması ve takip etmesi an be an su altı kamarasınca kaydedildi.

"DÜŞMANINI KORKUTMAK İSTER"

Görüntüler hakkında bilgiler veren Mehmet Gökoğlu, aslında bu balıkların uçamadığını, karides, yengeç, balık gibi canlıları yiyerek beslendiklerini kaydetti. Kırlangıçların sakin balıklar olduğunun altını çizen Gökoğlu, “Bu türün ilginçliği çiftler halinde gezerler. Çok iyi kamufle olurlar, yaşadıkları yere uyum sağlarlar. Korktuğu zaman düşmanlarını korkutmak için perde şeklinde ve desenli olan yüzgeçlerini açarak kendilerini olduklarından daha büyük görünerek korkutmaya çalışırlar. Biz yaklaştıkça erkek birey sürekli dişisini koruyup kolladı. Bize ‘gelmeyin’ dedi adeta. Renkli güzel bir balıktır. Kanatlarını açtığı çok güzel deseni vardır” diye konuştu.

(İHA)

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