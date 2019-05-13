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'Denizkurdu-2019', 3 denizde eş zamanlı başladı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

SENARYO GEREĞİ 'TERÖR SALDIRISI' Deniz Kurdu- 2019 tatbikatı kapsamında Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı'ndan çıkan firkateyn, korvet ve hücumbotlara ‘Asimetrik Tehdit Altında Liman Çıkış Eğitimi’ kapsamında 2 helikopter 3 zodyak botla senaryo gereği Körfez ilçesi açıklarında terör saldırısı yapıldı.

'Denizkurdu-2019', 3 denizde eş zamanlı başladı (3)

SENARYO GEREĞİ 'TERÖR SALDIRISI'
Deniz Kurdu- 2019 tatbikatı kapsamında Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı'ndan çıkan firkateyn, korvet ve hücumbotlara ‘Asimetrik Tehdit Altında Liman Çıkış Eğitimi’ kapsamında 2 helikopter 3 zodyak botla senaryo gereği Körfez ilçesi açıklarında terör saldırısı yapıldı. Gemilerden önce 3 kez sözlü uyarı yapıldı. Ardından ikaz atışları yapıldı. Gemiler etrafından dolaşan zodyak botlar ve helikopterler daha sonra ateş edilerek imha edildi. Ardından Osmangazi Köprüsü'nü geçen gemiler Kuzey Ege istikametine doğru seyre devam etti.

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'Denizkurdu-2019', 3 denizde eş zamanlı başladı (3)'Denizkurdu-2019', 3 denizde eş zamanlı başladı (3)'Denizkurdu-2019', 3 denizde eş zamanlı başladı (3)'Denizkurdu-2019', 3 denizde eş zamanlı başladı (3)

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