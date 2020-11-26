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Denizlerde yıllar sonra kofana bereketi! Kilosu 80 liraya kadar indi

26.11.2020 13:38 | Son Güncelleme:
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Denizlerde yıllar sonra kofana bereketi! Kilosu 80 liraya kadar indi

Son on yıldır çok nadir yakalanabilen kofana, bu yıl ağlara en çok takılan balık türlerinden biri oldu. Balık Satıcıları Odası 2. Başkanı Kenan Balcı, "Kofananın 300 lira olan kilo fiyatı, yaşanan bollukla beraber 80 liraya kadar indi" ifadelerini kullandı.

Türkiye denizlerinde yıllar sonra kofana bereketi yaşanıyor.

Akdeniz, Ege ve Marmara'da balıkçılar tarafından uzun zamandır görülmeyen kofana, bu yıl ağlara en çok takılan balık türlerinden biri oldu.

Balık Satıcıları Odası 2. Başkanı Kenan Balcı, "Kofana cins olarak lüferin büyüğü, sarıkanatın dedesidir. Kofananın ortalama boyu 70 santimetre, ağırlığı ise 8 kilogramdır. On senedir denizlerimizde görülmüyordu. Kofananın 300 lira olan kilo fiyatı, yaşanan bollukla beraber 80 liraya kadar indi" diye konuştu.

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(AA)

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