Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki deprem

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çadırları hasar durumuna göre, ağır hasarlı evler olmak üzere dağıtıyoruz. Kamuya ait sağlam okul ve sağlık ocakları ve spor salonlarını da gerekirse kullanacağız. Sokakta vatandaşımız kalmayacak. Yarın ilçede eğitim ve öğretim yok." dedi.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali Karahan, ilk olarak kriz masasındaki yetkililerden bilgi aldı, daha sonra Acıpayam Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı vatandaşları ziyaret etti.

Ziyaretin ardından evlerde hasar meydana gelen mahalleleri gezen Karahan, burada AFAD ve Türk Kızılay yetkilileriyle son durum hakkında görüştü. İncelemelere, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve AK Parti İl Başkanı Necip Filiz de eşlik etti.

Burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 90 evde maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

- 400 çadır dağıtılmaya başlandı

Ağır hasarlı evlere girişin yasak olduğunu belirten Karahan, "Çoğu evlerin, terk edilen ve kerpiçten yapılan yapılar olduğunu gördük. Ekipler hasar tespit çalışmasına devam ediyor. İlk etapta sıcak yemek vermeye başladı. 400 çadırımız geldi. Çadırları hasar durumuna göre, ağır hasarlı evler olmak üzere dağıtıyoruz. Kamuya ait sağlam okul ve sağlık ocakları ile spor salonlarını da gerekirse kullanacağız. Sokakta vatandaşımız kalmayacak. Yarın ilçede eğitim ve öğretim yok." diye konuştu.