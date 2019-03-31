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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 13:47 | Son Güncelleme

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı ve 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Osman Zolan, oyunu eşi Berrin Zolan ile birlikte Merkezefendi ilçesindeki Hayırseverler Ortaokulu'nda kullandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı ve 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Osman Zolan, oyunu eşi Berrin Zolan ile birlikte Merkezefendi ilçesindeki Hayırseverler Ortaokulu'nda kullandı.

Denizli'de 2077 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Zolan, eşi ile beraber sabah saatlerinde oy kullanmak için okula geldi. Başkan Zolan, sıranın kendisine gelmesinin ardından görevlilerden pusula ve zarfı alarak, oy verme işlemini gerçekleştirdi. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Zolan, seçimlerin Denizli ile birlikte Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. 5 yıl daha göreve talip olduğunu belirten Zolan, bu temennisinin gerçeğe dönüşeceğine inandığını belirterek, "Oy kullanmaya dua ederek geldik. İnancımız çerçevesinde hayırlı olmasını diledik. Hayırlısı neyse o olsun. İnşallah ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı olsun. Milletimizin kararı her zaman doğru olmuştur bu seçimde de doğru olacaktır" dedi.

Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan, oy verme işleminin ardından okullardaki sandıkları gezip, görevlilere kolaylık diledi.

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