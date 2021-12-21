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Denizli'de bu inşaatı gören şaşkına dönüyor! Kablo kaldırılmayınca inşaatın içinden geçirdi

21.12.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de müteahhit Kemal Akşit, sahibi olduğu arsaya 2 katlı ev yapmak için inşaata başladı. Önce inşaatın temel kazısını yaptıran Akşit, arsanın üzerinden geçen Türk Telekom'a ait internet ve telefon iletişim kablosunun kaldırılması için 1,5 ay önce dilekçe verdi. Kablo kaldırılmayınca inşaata devam eden Akşit, iletişim kablosunun şu an 2'nci katta, inşaat halindeki binanın içinden, oturma odası ve mutfaktaki tuğlaların arasından geçtiğini belirtti.

Denizli'de bu inşaatı gören şaşkına dönüyor! Kablo kaldırılmayınca inşaatın içinden geçirdi

Denizli Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde Kablonun kaldırılmasını bekleyen Akşit, diğer yandan inşaatına devam etti. Çalışmalarda 2'nci kata ulaşan Akşit, kaldırılmayan kabloyu, inşaat halindeki evin içinden geçirmek zorunda kaldığını belirtti. Dilekçenin üzerinden geçen zamana rağmen kabloyu sökmek için hiçbir yetkili gelmeyince Akşit de kabloya zarar vermeden kolonların arasında tutup tuğlaları da ördü.

İletişim kablosu, şu an 2'nci katta, inşaat halindeki binanın içinden, oturma odası ve mutfaktaki tuğlaların arasından geçiyor. İnşaatı devam ettirmek için kablonun kaldırılmasını bekleyen Akşit, "Duvar için örülen tuğlaların üzerine sıva yapılması gerekiyor, ama kablo kaldırılmadığı için yapamıyoruz. Bu kablo nedeniyle inşaata devam edemiyoruz" dedi.

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''İNŞAATI GÖREN ŞAŞKINA DÖNÜYOR''

Kablonun kaldırılması için defalarca müracaat ettiğini belirten Kemal Akşit, inşaatı görenlerin şaşkına döndüğünü söyledi. Kabloya zarar vermeden inşaatı devam ettirmeye çalıştığını belirten Akşit, "Yaklaşık 1,5 ay önce Türk Telekom'a dilekçeyle başvurdum ve kablonun kaldırılmasını istedim. Ancak hiçbir yetkili gelmedi. Daha sonra yine gittim 'Geleceğiz' dediler, yine de gelmediler. Ben inşaatı devam ettirmek zorundayım. Kablo şimdi inşaatın içinde kaldı. Duvarların arasından geçiyor. Kesmek istedim ancak bana ceza keserler diye yapmadım. Duvar için örülen tuğlaların üzerine sıva yapılması gerekiyor ama kablo kaldırılmadığı için yapamıyoruz. Bu kablo yüzünden inşaata devam edemiyoruz. Mağdur olmaya başladık, artık bir şekilde bu kablo olayının çözülmesi gerekiyor. Eğer gelmeyeceklerse evin içinden geçireceğiz, inşaatı da tamamlayacağız" diye konuştu.

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Türk Telekom yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, Kemal Akşit ile görüştüklerini kablonun bugün itibarıyla kaldırılacağını söyledi.

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(DHA)

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