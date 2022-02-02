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Denizli'de günlük apartta şoke eden ölüm! Geceyi birlikte geçirmişlerdi, kesin ölüm nedeni belli oldu

02.02.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kısa bir süre önce sosyal medyadan tanışan Oğuzhan Çalhan (25) ve Serpil K. (24), gece saatlerinde planlama yaptıkları günlük apartta buluştu. Apart odasında alkol ve uyuşturucu madde aldıkları iddia edilen çift, geceyi beraber geçirdi. Çalhan'ın sabah cansız bedeniyle karşılaşan Serpil K., sağlık ekiplerine haber verirken, Oğuzhan Çalhan'ın kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı. Bununla birlikte kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

Denizli'de günlük apartta şoke eden ölüm! Geceyi birlikte geçirmişlerdi, kesin ölüm nedeni belli oldu

Denizli’de sosyal medyada tanıştığı kızla buluştuktan sonra beraber uyuşturucu alan ve sabah saatlerinde apartta ölü bulunan gencin, kalp krizinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; kısa bir süre önce sosyal medyadan tanışan Oğuzhan Çalhan (25) ve Serpil K. (24), gece saatlerinde planlama yaptıkları günlük apartta buluştu. Apart odasında alkol ve uyuşturucu madde aldıkları iddia edilen çift, geceyi beraber geçirdi. Sabah saatlerinde uyanan Serpil K., Oğuzhan Çalhan’a seslenerek kalkmasını söyledi. Hareketsiz bir şekilde duran Çalhan’ın cevap vermemesini üzerine paniğe kapılan genç kız, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çalhan’ın öldüğünü tespit etti. Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekipleri, ölen gencin üzerinde ve apart odasında çalışma gerçekleştirdi.

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YARA VE DARP İZİNE RASTLANMADI

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Oğuzhan Çalhan’ın cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanılamayan Çalhan’ın kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Şüpheli bir şekilde ölen Çalhan’ın geceyi birlikte geçirdiği kız arkadaşı Serpil K. ise gözaltına alındı.

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KIZ ARKADAŞI SERBEST BIRAKILDI

Yapılan işlemlerin ardından apartta cansız bedeni bulunan Oğuzhan Çalhan’ın kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı. Çalhan’ın apartta beraber kaldığı kız arkadaşı Serpil K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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(İHA)

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Denizli
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