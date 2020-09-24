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Denizli'de kask takmayan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 02:08 | Son Güncelleme

Denizli’de kask takmayan ve süratli olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü olaya giden polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet ile birlikte sürüklenen sürücüsü kafasını yere vurarak yaralandı.

Denizli'de kask takmayan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü motosikleti ile seyir halinde iken ihbar üzerine olay yerine giden polis aracına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile sürücü ve motosikleti sürüklenirken çarpmanın etkisi ile kafasını yere vuran sürücü yaralandı. Kask kullanmadan seyir eden motosiklet sürücüsü kafasından yaralanırken, ilk incelemelere göre yaklaşık 25 metrelik fren izi tespit edildi.

Kazaya karışan polis ekipleri bir yandan yaralanan sürücüye ilk yardım müdahalesinde bulunurken bir yandan sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları şahsı Pamukkale Üniversite Hastanesine kaldırırdı. Ayrıca kask takmaması sebebiyle ölümden dönen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (iha)

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