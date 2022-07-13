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Denizli’de öfkeli koca dehşet saçtı! Adresi buldu, karısını ve kaçtığı adamı öldürdü...

13.07.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaşandı. Erdal Y. (39), başkası için evi terk eden karısının izini bulup dehşet saçtı. Karısı ile evlilik planı yaptığı kişiyi öldüren ve bu kişinin annesini ise ağır yaralayan koca, Muğla’da yakalandı.

Denizli’de öfkeli koca dehşet saçtı! Adresi buldu, karısını ve kaçtığı adamı öldürdü...

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan Erdal Y. (39) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Emine Y. (38), yaklaşık 1 ay önce Denizli’ye gelerek evlilik planı yaptığı iddia edilen Mehmet Aksoy (33) ve annesi Gülperi Aksoy (51) ile birlikte yaşamaya başladı. Başka birisi için evi terk eden karısının izini bulan Erdal Y., evlilik planları yapan çiftin Ören Mahallesi’ndeki evine geldi. Yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği silahına sarılan Erdal Y., eşi Emine Y. ve Mehmet Aksoy’u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy’un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Silah seslerini duyarak eve gelen komşuları iki kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, yapılan ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi.

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OLAYDAN 2.5 SAAT SONRA YAKALANDI

Eşi Emine Y. ve evlilik planı yaptığı Mehmet Aksoy’u öldürdükten sonra kayıplara karışan şüpheli Erdal Y’nin yakalanması için geniş bir çalma başlatıldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ile Muğla polisinin müşterek yürüttüğü çalışma çerçevesinde şüphelinin kullandığı aracın güzergahı tespit edildi. Aracın geçiş istikametinde önlem olan polis ekipleri, şüpheliyi olaydan 2,5 saat sonra Muğla’da suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli
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