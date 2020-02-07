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Denizli'de terör estiren kızlar hakkında karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 21:29 | Son Güncelleme

Denizli’de 2 çocuğu sokak ortasında tekme ve yumruklarla döven ve gözaltına alınan 3 genç kız, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'de terör estiren kızlar hakkında karar verildi

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz hafta 12 yaşındaki S.S. isimli ortaokul 8. sınıf öğrencisi, oyun parkında tanımadığı 3 genç kız tarafından sebepsiz yere dayak yediğini öne sürerek babası F.S.’ye olayı anlattı. Bunun üzerine F.S., kızını da yanına alarak darp raporu alıp karakola giderek şikayetçi oldu.

KIZLAR GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından baba kızını döven şahısların A.C., N.C. ve A.K. olduğunu öğrendi. Bugün haberin geniş bir kesimde yer almasının ardından görüntülerdeki kızlar gözaltına alındı.

Bir şüpheli ifadesinin ardından serbest kalırken, iki şüpheli adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Denizli Kızlar gözaltı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yazıklar olsun be ne güzel iş bir annenin babanın gözünden sakinarak büyüttüğü evladına saldiracaklar doveceker ve bunlar yanlarına kar kalıcak yazık sadece yazik
SERBEST BIRAKILDI BUNLAR ERKEK OLSA TUTUKLNIR KADIN YA TUTUKSUz KADIN HAKLARI ÖNCE KADINLARDA AİLE BIRAKMADI İHANETLER CİNAYETLER EVLİ KADINLAR SEVGİLİLERİNDEN ÇOCUK YAPTI ALLAHI UNUTTULAR ŞİMDİ DE KIZLAR KIYAFETLER SAÇLAR BOYALAR GEÇENLERDE BASINDA 12 YAŞINDA KIZ HAMİLE DEDİĞİNİZDE NERDE ÇOCUK VE BEBEK HAKLARI NERDE KIZLARIN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ÇOCUK DOĞURUP WC ATMALARI NEŞER OLUYOR KANUN SADECE ERKEKLERE GEÇERLİ OLMAMALI KANUN KADIN ERKE AYIRT ETMEMELİ İNSANLAR EŞİT BU KIZLARIN BABASI SERBET KALDIKLARINI DUYUNCA BE HALE GELMİŞDİR NELER OLUYOR
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