Denizli kadın dostu 25 pilot ilden birisi oldu: Kadın dostu kentler arasında yerini aldı

Denizli; Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) yürütücülüğünde, Türkiye Belediyeler Birliği otaklığıyla hayata geçirilen "Kadın Dostu Kentler 3" programı kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Program kapsamında Denizli'ye gelen UNFPA ekibi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş’ı ziyaret ederken, programın yürütülmesi aşamasında görev alan Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

‘KADIN DOSTU KENTLER III’

UNFPA Türkiye Kadın Dostu Kentler Programı Yöneticisi Özlem Çalışkan, Saha Koordinatörü Naz Hıdır ve Yerel Eşitlik Uzmanı Ebru Ekici tarafından gerçekleştirilen ziyarette, ‘Kadın Dostu Kentler III’ programına 25 pilot ilden biri olarak seçilen Denizli’nin çalışmaları ele alındı ve önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetler görüşüldü.

HEDEF HERKES İÇİN EŞİT VE GÜVENLİ BİR KENT

Kadın Dostu Kentler programı, kadınlar ve kız çocukları başta olmak üzere Denizli’de yaşayan herkesin temel hak ve hizmetlere eşit, güvenli ve engelsiz biçimde erişebilmesini amaçlıyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülecek çalışmalarla, Denizli’de kadın-erkek eşitliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal yaşamın her alanında fırsat eşitliğinin sağlanması hedefleniyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır