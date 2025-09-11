KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Denizli kadın dostu 25 pilot ilden birisi oldu: Kadın dostu kentler arasında yerini aldı

Denizli, kadınların toplumsal yaşamda daha aktif ve eşit yer alabilmesi amacıyla hayata geçirilen "Kadın Dostu Kentler 3" programı kapsamında 25 pilot ilden biri olarak seçildi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yürütülen, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda ve Avrupa Birliği finansal desteğiyle yürütülen projede, Türkiye Belediyeler Birliği de ortak olarak yer alıyor.

Denizli kadın dostu 25 pilot ilden birisi oldu: Kadın dostu kentler arasında yerini aldı

Denizli; Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) yürütücülüğünde, Türkiye Belediyeler Birliği otaklığıyla hayata geçirilen "Kadın Dostu Kentler 3" programı kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Program kapsamında Denizli'ye gelen UNFPA ekibi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş’ı ziyaret ederken, programın yürütülmesi aşamasında görev alan Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Denizli kadın dostu 25 pilot ilden birisi oldu: Kadın dostu kentler arasında yerini aldı 1

‘KADIN DOSTU KENTLER III’

UNFPA Türkiye Kadın Dostu Kentler Programı Yöneticisi Özlem Çalışkan, Saha Koordinatörü Naz Hıdır ve Yerel Eşitlik Uzmanı Ebru Ekici tarafından gerçekleştirilen ziyarette, ‘Kadın Dostu Kentler III’ programına 25 pilot ilden biri olarak seçilen Denizli’nin çalışmaları ele alındı ve önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetler görüşüldü.

HEDEF HERKES İÇİN EŞİT VE GÜVENLİ BİR KENT

Kadın Dostu Kentler programı, kadınlar ve kız çocukları başta olmak üzere Denizli’de yaşayan herkesin temel hak ve hizmetlere eşit, güvenli ve engelsiz biçimde erişebilmesini amaçlıyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülecek çalışmalarla, Denizli’de kadın-erkek eşitliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal yaşamın her alanında fırsat eşitliğinin sağlanması hedefleniyor.

Denizli kadın dostu 25 pilot ilden birisi oldu: Kadın dostu kentler arasında yerini aldı 2

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu estetik ameliyatını düşünenler dikkat!Bu estetik ameliyatını düşünenler dikkat!
Genç yaşta kanseri yendi: Şimdi sıra hayallerindeGenç yaşta kanseri yendi: Şimdi sıra hayallerinde

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Denizli Kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.