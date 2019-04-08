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Denizli Kitap Fuarı ilk 3 günde 80 bin kişiyi ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 18:28 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı ilk 3 günde 80 bin kişiyi ağırladı.

Denizli Kitap Fuarı ilk 3 günde 80 bin kişiyi ağırladı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı ilk 3 günde 80 bin kişiyi ağırladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Nisan Cuma günü kapılarını açan Kitap Fuarı, büyük ilgi çekti. Ünlü yazarların, kitapseverlerle buluştuğu fuar, ilk 3 gününde 80 bin kişiyi ağırladı. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Nisan'a kadar sürecek kitap fuarına sabahın erken saatlerinden itibaren akın eden kentliler yüzlerce yayınevi ve yazarlarla imza günü ve söyleşilerde buluştu. Fuar etkinlikleri kapsamında, Ercan Kesal, Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Alişan Kapaklıkaya, Mehmet Ali Bulut, Ahmet Günbay Yıldız, Hasan Ali Toptaş, Bekir Develi, Saniye Bencik Kangal, Yavuz Bahadıroğlu, Serdar Tuncer, Gürbüz Azak ve Kemal Yalçın gibi çok sayıda yazarla buluşanlar, kitaplarını imzalatıp hatıra fotoğrafı çektirdi ve söyleşilere katıldı.
Öte yandan, fuar kapsamında açılan Denizli Büyükşehir Belediyesi 2'nci Ulusal Karikatür Yarışması'na giren eserlerin yer aldığı sergi ile 'Çok Nefes Tek Ses' adlı altındaki gelenekli Türk-İslam sanatları sergisi de sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Kitap Fuarı 14 Nisan'a kadar 10.00- 20.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek Denizlililer için hafta içi her saat başı, hafta sonu ise 30 dakika arayla İstiklal Caddesi'ndeki eski kütüphane önünden ücretsiz otobüsler kaldırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Denizli Kitap Fuarı ilk 3 günde 80 bin kişiyi ağırladı

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