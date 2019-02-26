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Denizli merkezli "sahte engelli raporu" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:10 | Son Güncelleme

Usulsüz sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli merkezli 2 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda usulsüz sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, bazı kişilerin usulsüz şekilde engelli sağlık kurulu raporu aldıkları ihbarı üzerine başlatılan çalışma sonucu Denizli ve Uşak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i savcılıktan serbest bırakıldı, 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Sahte rapor almak için şekerli su içirmişler

KOM Şube ekiplerin üç aylık çalışmasında, herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişiler adına sahte rapor alan şüphelilerin şeker hastası olmayanlara tahlilden önce şekerli su içirdikleri, açlık kan şekeri yerine tokluk kan şekeri ölçtürdükleri ya da başkalarının kan tüplerini değiştirerek kendi istedikleri sonuçları almaya çalıştıkları, çeşitli yollarla gerçek tahlil sonuçlarıyla oynayarak sağlık kurumlarını yanılttıkları tespit edildi.

Şüphelilerin usulsüz engelli raporu alarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile belediyelerden engelli yardımı ve evde bakım parası aldığı, araç alımında vergi indiriminden yararlandıkları, usulsüz ilaç temin ederek kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.

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