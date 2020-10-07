Denizli'nin saklı cenneti Kusuru Gölü hayran bırakıyor

Denizli merkeze yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta olan Çameli ilçesinin Kolak Mahallesinde bulunan Kusuru Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 2019 yılı Aralık ayında Denizli’nin potansiyel sit alanı ilan edilerek korumaya alındı. Piknik yapmak isteyenler için oturma alanları, çeşme, otopark ve doğaseverler için de yürüyüş yolları bulunuyor. Yazın sıcaklığından kurtulmak isteyen vatandaşlar Kusuru Gölünün serin ortamıyla buluşuyorlar. Kamp yapmak isteyenler ise her mevsim burada konaklama imkanı ile gölün çevresinde bulunan ağaçların farklı tonlarda ki renkleri ise güzel bir manzara oluşturuyor.

'GELMEYİ DÜŞÜNEN HERKESE BURAYI TAVSİYE EDERİM'

Burdur’dan geldiklerini, bir arkadaşı sayesinde göl ve manzarasını seyretmek istediğini belirten İsmail Büyük, “Pandemi sürecinde özellikle deniz kenarları çok kalabalık olmasından dolayı tatilimizi geçirmek için burayı tercih ettik. Gayet güzel, sakin, havası temiz, oksijeni bol ve geldiğiniz zaman doğayla iç içe yaşayabileceğiniz bir yer. Eş, dost ve ailenizle rahatlıkla vakit geçirebileceğiniz bir mekan. Ben geldim çok memnun kaldım. Gelmeyi düşünen herkese burayı tavsiye ederim. Tekrar tekrar gelmek isteriz. Çünkü yaz döneminde deniz kenarlarının aşırı sıcak, kalabalık olması ve pandemi süreci insanları daha sakin ve ferah yerlere yönlendiriyor. Bunun içinde Kolak Gölü güzel bir yer” diye konuştu.