Denizli’de 4,2 büyüklüğünde deprem

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çarşamba gününden bu yana bölgede yaklaşık 863 sarsıntı yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan verilere göre, saat 18.32’de merkez üssü Acıpayam ilçesi Karahöyük mahallesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

20 Mart Çarşamba gününden itibaren bölgede yaklaşık 863 sarsıntı yaşandı. Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

