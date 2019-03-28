Denizli'de 4.3 büyüklüğünde deprem (3)

İLÇE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçtiğimiz 20 Mart tarihinde Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bugün de saat 14.27’de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği ilçede bir hafta içinde 1000'in üzerinde artçı sarsıntı yaşandı.

PARK ÇADIR KENTE DÖNDÜ

Bölgede yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar büyük tedirginlik yaşıyor. Kriz Merkezine başvuran vatandaşlar, deprem korkusu nedeniyle evlerine giremediklerini belirterek çadır talebinde bulundu. Acıpayam ilçe merkezindeki Cumhuriyet Parkı, artan ztalep nedeniyle kurulan çadırlarla adeta 'çadır kente' dönüştü. Parka 300’e yakın çadır kuruldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan büyük çadırda da Kızılay tarafından vatandaşların gıda ihtiyaçları karşılanıyor.

Deprem nedeniyle evlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle çadırda kaldığını söyleyen Semiha Tasasız, "Büyük depremin ardından artçı sarsıntılar oldu. Bugün de oldu. Çok sallanıyoruz, korkuyoruz. Evlerde kalan yok, hep dışarıdayız. Bizde çadırda kalıyoruz" dedi.