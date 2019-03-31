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Denizli'de 4,9 büyüklüğündeki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:06 | Son Güncelleme

Acıpayam'daki depremde kullanılmayan 2 katlı kerpiç ev ile bir ahır yıkıldı - Oğuz Mahallesi'nde deprem nedeniyle ara verilen oy verme işlemine, ilçe seçim kurulundan gelen kararla tekrar devam edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,9 büyüklüğündeki depremde kullanılmayan 2 katlı bir ev ile bir ahırda çökme meydana geldi.

Acıpayam ilçesinde bugün 14.30'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçarı, Oğuz, Karahüyük ve Apa mahallerinde hasar tespit çalışması yapıldı. Bazı evlerde çatlaklar tespit edildi.

Karahüyük Mahallesi'nde İbrahim Sözil'e ait kullanılmayan 2 katlı kerpiç ev ile içerisinde hayvan bulunmayan bir ahır çöktü. Yıkılan evin etrafı, güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Depreme sandık başında yakalanan seçmenler ise kısa süreli korku yaşadı. Bir süre ara verilen oy verme işlemine ilçe seçim kurulundan gelen kararla tekrar devam edildi.

Öte yandan depremi hisseden vatandaşların dışarıda bekleyişi sürüyor.

Uçarı Mahallesi'nde yaşayan Ali Bahçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarsıntı başladığında çok korktuklarını söyledi.

Ahmet Uy ise evin "beşik" gibi sallandığını ve hemen dışarıya çıktığını belirtti.

Ayşe Uy da depremi hissettiğinde çocuklarını dışarıya çıkarttığı ifade ederek, "Daha öncede de oldu alıştık artık. Aşağıdan büyük bir gürültü geldi. Çok korktuk." dedi.

Eşyalarını almaya geldikleri sırada depremi yaşadıklarını dile getiren Zeynep Uy ise evlerinin önceki depremde zarar gördüğünü hatırlattı.

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