Denizli'de bacanağını öldüren şüpheli Manisa'da yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, aynı zamanda bacanağı olan ev sahibi Çetin Gökdel'i (60) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldüren Hasan Demirkol (42), Manisa'nın Salihli ilçesinde saklandığı kardeşinin evinde yakalandı. Gökdel'i kızına telefonda cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü öne süren Hasan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2432 Sokak'ta meydana geldi. Hasan Demirkol ile ev sahibi ve aynı zamanda bacanağı olan Çetin Gökdel arasında iddiaya göre para anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler araya girerek, tarafları ayırdı. Kavganın ardından eve gidip, ruhsatsız av tüfeğini alan Hasan Demirkol, tekrar olay yerine döndü. Hasan Demirkol, tüfeğini bacanağı Gökdel'e doğrultup, ateşledi. Göğsünden vurulan Gökdel, kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Demirkol ise 20 RH 916 plakalı otomobiline binerek kaçtı. Çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökdel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DRONE İLE ARANDI

Soruşturma başlatan polis ekipleri, Hasan Demirkol'un otomobilini, olay yerinin iki sokak ilerisinde terk edilmiş olarak buldu. Demirkol'un ormanlık alana doğru kaçtığı belirlendi. Ormanlık alanın geniş ve sarp olması nedeniyle, arama çalışmalarında drone da kullanıldı. Yaklaşık 4 kilometrekarelik alan taranmasına rağmen şüpheliye ulaşılamadı.

'KIZINA TELEFONDA İSTİSMARDA BULUNDUĞUNU İDDİA ETTİ

Polis, Hasan Demirkol'un Manisa'nın Salihli ilçesinde, kardeşine ait evde saklandığını tespit etti. Dün adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hasan Demirkol'u saklandığı evde yakaladı. Hasan Demirkol ifadesinde, bacanağı Gökdel'i alacak yüzünden değil, kızına telefonda cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü ileri sürdü. Denizli'ye getirilen Hasan Demirkol, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hasan Demirkol'un iddiasının doğru olup olmadığının tespiti için kızının ve öldürülen Gökdel'in telefon kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.

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