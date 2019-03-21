HABER

Denizli'de bacanağını öldüren şüpheli Manisa'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, aynı zamanda bacanağı olan ev sahibi Çetin Gökdel'i (60) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldüren Hasan Demirkol (42), Manisa'nın Salihli ilçesinde saklandığı kardeşinin evinde yakalandı.

Denizli'de bacanağını öldüren şüpheli Manisa'da yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, aynı zamanda bacanağı olan ev sahibi Çetin Gökdel'i (60) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldüren Hasan Demirkol (42), Manisa'nın Salihli ilçesinde saklandığı kardeşinin evinde yakalandı. Gökdel'i kızına telefonda cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü öne süren Hasan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2432 Sokak'ta meydana geldi. Hasan Demirkol ile ev sahibi ve aynı zamanda bacanağı olan Çetin Gökdel arasında iddiaya göre para anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler araya girerek, tarafları ayırdı. Kavganın ardından eve gidip, ruhsatsız av tüfeğini alan Hasan Demirkol, tekrar olay yerine döndü. Hasan Demirkol, tüfeğini bacanağı Gökdel'e doğrultup, ateşledi. Göğsünden vurulan Gökdel, kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Demirkol ise 20 RH 916 plakalı otomobiline binerek kaçtı. Çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökdel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
DRONE İLE ARANDI
Soruşturma başlatan polis ekipleri, Hasan Demirkol'un otomobilini, olay yerinin iki sokak ilerisinde terk edilmiş olarak buldu. Demirkol'un ormanlık alana doğru kaçtığı belirlendi. Ormanlık alanın geniş ve sarp olması nedeniyle, arama çalışmalarında drone da kullanıldı. Yaklaşık 4 kilometrekarelik alan taranmasına rağmen şüpheliye ulaşılamadı.
'KIZINA TELEFONDA İSTİSMARDA BULUNDUĞUNU İDDİA ETTİ
Polis, Hasan Demirkol'un Manisa'nın Salihli ilçesinde, kardeşine ait evde saklandığını tespit etti. Dün adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hasan Demirkol'u saklandığı evde yakaladı. Hasan Demirkol ifadesinde, bacanağı Gökdel'i alacak yüzünden değil, kızına telefonda cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü ileri sürdü. Denizli'ye getirilen Hasan Demirkol, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Hasan Demirkol'un iddiasının doğru olup olmadığının tespiti için kızının ve öldürülen Gökdel'in telefon kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Denizli'de bacanağını öldüren şüpheli Manisa'da yakalandıDenizli'de bacanağını öldüren şüpheli Manisa'da yakalandı

800 bin takipçisi vardı! İşkenceden tutuklandı 800 bin takipçisi vardı! İşkenceden tutuklandı
Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü (3)Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü (3)
15 askerin şehit olduğu saldırıda 8 sanık için 16'şar kez müebbet talebi15 askerin şehit olduğu saldırıda 8 sanık için 16'şar kez müebbet talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.